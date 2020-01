MEDD : 34 agents décorés aux ordres du « Lion » et du « Mérite »

34 agents du ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) ont été décorés ce matin de l’Ordre national du Lion et à l’Ordre du Mérite lors d’une cérémonie de remise de décoration et de présentation des vœux de nouvel an « pour leur contribution au développement de l’institution ». « La cérémonie de ce matin nous offre l’occasion de décerner des décorations à trente-quatre (34) agents qui ont rendu de bons et loyaux services à la Nation », a dit le ministre Abdou Karim Sall. « Cette cérémonie est aussi une occasion de réaffirmer la force de la relation entre le ministère et ses agents valeureux », a-t-il aussi ajouté. Le ministère de l’Environnement et du Développement durable a aussi dit le ministre à l’égard des récipiendaires, « vous regarde désormais comme des références pour les générations actuelles et futures ».