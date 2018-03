MÉCHANCETÉ GRATUITE : Quand Moustapha Guèye de Fass empêche à l'équipe de Dakaractu de faire son travail

Dakaractu dérange. C'est ce que vient de confirmer l'ancien lutteur de Fass Moustapha Guèye. L'ancienne gloire de la lutte qui vit au crochet de Youssou Ndour n'a pas été élégant envers l'équipe de Dakaractu venue faire son travail en couvrant l'Open-press de Gris Bordeaux.

Moustapha Guèye, à qui Gris Bordeaux voue une méfiance totale, a empêché nos reporters d'entrer en contact avec le lutteur après son Open-press raté au terrain de Fass. Moustapha Guèye, piqué par la mouche de la méchanceté gratuite, a expulsé nos reporters et a fait entrer ceux d'un autre organe prétextant que ceux-ci travaillent avec le promoteur et Dakaractu.

Une attitude contraire à celle qui a été réservée à la presse hier à Guédiawaye où on a travaillé en toute quiétude. Par souci d'équilibre, on s'est déplacé jusqu'à Fass.

Ont-ils peur ou sont-ils sous presse à cause de la présence physique extraordinaire de Balla Gaye II? Nous donnons notre langue au chat...