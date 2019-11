MEA / Validation GUIDE DE L’ATPC : « Le taux d’accès à l’assainissement est de 64,47% en milieu urbain et 42,3% en milieu rural. C’est un acquis mais ... » (Docteur Ababacar Mbaye, DA/MEA)





La pratique de la défécation à l’air libre a des conséquences néfastes et dévastatrices sur la santé publique des populations. Selon le directeur de l’assainissement du ministère de l’Assainissement et de l’Eau, le docteur Ababacar Mbaye, « La contamination de l’environnement par les matières fécales et les mauvaises pratiques en matière d’hygiène constituent des causes majeures de mortalité infantile, de maladie, de malnutrition et de retard de croissance. Et ces risques sont plus accrus en milieu rural », a-t-il dit. Depuis 2009, l’Etat du Sénégal avec l’appui de ses partenaires, tente d’éradiquer ce fléau avec la promotion de l’ATPC.

Selon le directeur de l’assainissement, plus de 3759 villages ont bénéficié de ce programme et 2410 ont été déclarés FDAL. Le Docteur Ababacar Mbaye précise : « Le taux d’accès à l’assainissement est de 64,47% en milieu urbain et 42,3% en milieu rural. C’est un acquis mais nous voulons atteindre la couverture universelle d’ici 2030. » La mise en œuvre cohérente et maitrisée de l’ATPC, de même que son passage à l’échelle requiert le développement de documents d’orientation et d’outils harmonisés par le MEA et leur utilisation par l’ensemble des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de l’ATPC. Ce qui, selon le directeur de l’assainissement du MEA, « justifie l’élaboration d’un guide national de mise en œuvre de l’approche ATPC qui a été adopté par les acteurs qui ont pris part à cet atelier », annonce-t-il lors de cette manifestation qui s’est tenue ce 28 novembre à la sphère ministérielle de Diamniadio…