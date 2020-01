MEA/PGIIS : « Depuis 2012, à travers le programme décennal des inondations... On a pu reloger plus de 5000 sinistrés » (Thierno Ahmad Baba Ly, SG/MEA)

Afin de réduire la vulnérabilité des populations et de renforcer leur résilience, le gouvernement du Sénégal a initié plusieurs programmes et projets allant de la mise en place d’infrastructures de gestion des eaux pluviales, au relogement des sinistrés sur des sites viabilisés. Selon le secrétaire général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Thierno Ahmad Baba Ly, « le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS)vient de renforcer le dispositif mis en place par le président de la République Macky Sall depuis 2012 à travers le programme décennal des inondations. On a pu reloger plus de 5000 sinistrés. » L’accent va être mis dans le cadre de ce projet sur la connaissance des risques d’inondation, l’équipement de certaines structures comme la DGPRE et l’ANACIM qui sont partenaires et le renforcement de certains acteurs selon le secrétaire général du MEA. « Le projet prend en compte la dimension prévention plus que la dimension action. L’accent va être mis sur la résilience », a-t-il ajouté. Ce projet financé par Le Fonds Vert Climat en relation avec l’Agence Française de Développement, tourne autour de 15 millions d'Euro. Un atelier a été organisé par le MEA pour imprégner les acteurs ce 9 janvier 2020 au Cicad à Diamniadio.