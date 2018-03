ME NAFISSATOU DIOP : « L’opposition doit aller travailler au lieu de s'atteler à de faux débats »

Prenant la parole devant une forte mobilisation à l’instigation des femmes et des jeunes, Me Nafissatou Diop Cissé est revenu sur ses rapports amicaux et fraternels avec le parrain du meeting, Mohamed Ndiaye "Rahma".

Me Diop de dire aux Kaolakois que s'ils la voient se chamailler avec Mohamed Ndiaye qu'ils ne s'y mêlent pas parce que tous les deux, ils vont se réconcilier. Par ailleurs, elle a magnifié le rôle très important et primordial que joue Mohamed Ndiaye "Rahma" dans le landerneau politique à Kaolack pour la réélection du président Macky Sall. Nafissatou Diop d'indiquer que "Rahma" investit son temps et son argent pour le parti.

Sur un autre registre, la responsable de l'Apr a exhorté les responsables de Kaolack à travailler main dans la main pour que le président Macky Sall gagne au premier tour.

Me Diop de terminer en demandant aux opposants de travailler au lieu de rester à faire dans le faux-débat.

Ainsi, elle les a invités à cesser de s'attaquer au ministre de l'Intérieur Aly Ngouye Ndiaye qu'elle dit travailleur et honnête homme.

En direction de la présidentielle de 2012, Me Diop a promis de revenir tous les 15 jours à Kaolack pour poursuivre l’œuvre de redynamisation sur le terrain.