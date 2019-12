MDCEST / Mamadou Oury Diallo : « Le budget du ministère est en deçà de ses moyens »

Le maire de Vélingara (Kolda) est convaincu de l’importance du ministère dirigé par Mansour Faye qui joue un rôle capital dans le développement des zones les plus reculées du pays. Mamadou Oury Diallo assure que le ministre a bien la confiance des élus et que le budget du ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale (MDCEST) devrait être repensé par l’État car il est bien en deçà de ce qu’on pouvait lui allouer comme ressources. Pour terminer, il encourage le ministre Mansour Faye et lui souhaite d’atteindre l’objectif de régler les problèmes d’équité sociale et territoriale.