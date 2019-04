MDABA MACKY (Apr-Touba) : ''Beaucoup ont trompé le Président Sall, se perdant dans des calculs politiciens et il est temps qu'il leur inflige une sanction''

''Aujourd'hui que le Président Macky Sall a fini d'identifier les vrais des faux amis, les traîtres des fidèles collaborateurs, il devrait désormais dérouler tranquillement sa politique avec des hommes dignes de confiance et efficaces dans l'action.'' La déclaration est de Sokhna Daba Touré alias Daba Macky. La responsable politique Apériste de Touba accuse, en effet, certains leaders politiques de son parti et de sa coalition de ''s'être perdus dans des calculs politiciens lors de la dernière présidentielle pour éviter de tomber avec le Président Macky Sall.''



Loin de jouer avec les mots, elle demandera au Chef de l'État de montrer à ces derniers qu'il a compris leur jeu en leur infligeant une sanction exemplaire. ''Les auteurs des doubles jeux sont identifiés. Dans l'exécution de son second mandat, le Président a besoin de n'être entourés que d'hommes et de femmes convaincus de sa politique et résolus à l'accompagner pour le bien exclusif du Sénégal et des Sénégalais. Il devra aussi distinguer ceux qui seront avec lui pour le soutenir et ceux qui ne lui sont proches que pour mieux se positionner pour 2024.''



Daba Macky de boucler son réquisitoire en saluant ''la pertinence des discours'' de son leader lors de la prestation de serment et à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. ''Il a séduit les Sénégalais, les Africains et le monde tout entier.''