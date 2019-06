MBOUR : Sénégalais et Gambiens interpellent leurs États sur l'implantation tous azimuts des usines de pêche

Face à l'implantation tous azimuts des d'usines de pêche dans leurs états, l'Aprofam ( Association pour la promotion et la responsabilisation de la pêche artisanale et maritime) se cabre et dénonce les dégâts qu'elles causent sur le plan alimentaire. C'est pourquoi Gaoussou Guèye, le président de l'Aprofam et son homologue Gambien Sg de la structure, mettent leurs États devant leurs responsabilités...