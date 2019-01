MBOUR : Risque de paralysie totale dans les aéroports du Sénégal ce jeudi

Le torchon brûle actuellement entre Pape Maël Diop, le DG des Ads et les travailleurs de l'aéroport LSS reversés à l'aéroport Blaise Diagne, situation qui pourrait affecter foncièrement le secteur aéroportuaire ce Jeudi. Ceci fait suite à l'AG des travailleurs qui ont interpellé Pape Maël Diop sur un certain nombre de points tels la coopérative d'habitation, le paiement des primes, l'harmonisation des Vpi par voie administrative et presse. Selon notre source toujours, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase reste la plainte de Pape Maël Diop auprès de la brigade de recherches de Colobane contre les responsables de l'intersyndicale de la plateforme aéroportuaire pour diffamation.

