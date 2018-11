MBOUR / Poste de directeur de campagne pour Bby : Ousmane Tanor Dieng clarifie le débat ...

Le patron du parti socialiste, délégué régional de Thiès pour le parrainage était dans la capitale de la petite côte. Le maire de Nguéniène a présidé une réunion avec les responsables de la coalition Bby du département pour faire le bilan de l'organisation des femmes de Benno Bokk Yakaar concernant l'investiture de leur candidat Macky Sall et préparer celle du premier décembre. Interpellé sur les incidents notés lors de la rencontre des femmes de Bby à Mbour, OTD préfère minimiser en les qualifiant de signe de vitalité. Toujours dans ce même registre, et répondant à la question d'un journaliste au sujet d'une désignation contestée de sa personne comme directeur de campagne du candidat Sall, il botte en touche avant de rappeler que le président Macky s'était déjà prononcé sur le sujet en affirmant qu'il n'aurait pas de directeur de campagne.

Pour conclure, le délégué régional pour le parrainage a demandé aux militants de Bby d'enjamber les partis politiques pour sauver leur coalition et réélire leur candidat Macky Sall dès le premier tour...