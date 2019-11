MBOUR : Plainte contre l'huissier de justice Ndèye Lissa Barry pour excès d’autorité.

L'huissier de justice Ndèye Lissa Barry et la nommée Ndèye Daba Mbaye, résidente à Mbour et propriétaire d’une maison Sissoko au domaine de Kalahari vont régler leur différend devant la Justice. La seconde nommée a porté plainte contre l’huissier pour excès de zèle. Elle lui reproche en effet d’avoir procédé le 27 mai dernier à la fermeture sans préavis de sa maison mais en l’absence aussi d’une quelconque décision de justice.



La plaignante a réaffirmé vouloir que justice soit faite d’autant plus que l'huissier de justice a avoué avoir agi en erreur. Elle a soupçonné aussi une certaine protection de la justice envers Me Ndèye Lissa Barry qui n’a pas été inquiétée depuis lors.



Selon la dame, la maison est en société civile immobilière dont elle est détient 40% des parts. Nous n’avons pas pu joindre Me Ndèye Lissa Barry contactée sur ses deux numéros...