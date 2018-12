MBOUR-Parrainage du candidat Macky Sall : les mouvements de soutien éclipsent les « structures régulières » de l'Apr

A quelques jours de clôture des listes de parrainage, prévue ce 11 décembre, dans la capitale de la Petite Côte, les leaders de mouvements de soutien au président Macky Sall portent ombrage aux responsables des « structures régulières » l'Apr.

Le sources de Dakaractu sont formelles : ces mouvements ont atteint un niveau de collecte de plus de 50%. Cheikh Issa Sall du mouvement Amdem et Omar Sy de Lou jot yomb ont fini de démontrer leur force de frappe, voire leur suprématie, à Saliou Samb président du Conseil départemental, Baye Seck Wade Pca du FERA ,l'honorable député Sira Ndiaye, Kany Sagna du Haut conseil des collectivités territoriales et Bocar Ly Pca de l'Aspt.

La commune à laquelle était assignée un objectif de 23 585 parrains se retrouve aujourd’hui avec environ 32 220 parrains, soit un taux de 147%.Il nous est revenu que le mouvement Amdem est arrivé en tête avec 10 875 parrains, suivi du mouvement Lou jote yomb de Omar sy avec 6125 parrains. Pour en venir aux responsables de l'Apr, le président du Conseil départemental Saliou Samb confirme son leadership en décrochant 3290 parrains. Il est suivi de Baye Seck Wade Pca du FERA qui a convaincu 1200 parrains. La députée Sira Ndiaye vient en dernière position avec 1838 parrains....

A signaler que Omar Sy, ancien député sous le règne de Me Wade n'occupe aucun poste politique et que son activisme se limite à accompagner, comme il l’a toujours clamé, le ministre, directeur de cabinet du président Macky Sall et coordonnateur de l'Apr dans le département, Me Omar Youm.

Ces contre-performances sont, en partie, causées par les querelles fratricides qui déchirent l’Alliance pour la République à Mbour. Querelles qui avaient permis une victoire du socialiste El Fallou Sylla, poulain de Ousmane Tanor Dieng, lors des Locales de 2014.