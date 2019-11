MBOUR : Papa Sonko se suicide par pendaison

Une affaire à la fois rocambolesque et triste vient de se produire au quartier Grand Mbour dans la capitale de la petite côte. Un jeune homme, la vingtaine à peine passée, répondant au nom de Papa Sonko, s'est suicidé ce vendredi vers 20h par pendaison chez lui.

Selon nos sources, l'adolescent s'est mal réveillé ce vendredi et l'a même signifié à sa mère. Le jeune Papa Sonko va par la suite tromper la vigilance de ses parents et s'attacher une corde au niveau des escaliers pour se pendre.

Le père qui cherchait son fils, découvrira que son enfant s'est finalement suicidé. Les soldats du feu se sont rendus sur les lieux pour acheminer le corps de Papa Sonko à l'hôpital de Grand Mbour...