MBOUR/Nécrologie : La presse en deuil...

La presse du département de Mbour vient de perdre un de ses doyens hier jeudi 12 juillet aux environs de 22 h.

Le correspondant permanent de l'Observateur, Wahab Diop, plus connu sous le nom de Alioune Diop, a rendu l'âme suite à une longue maladie.

Le collectif des journalistes de Mbour et la rédaction de Dakaractu présentent leurs condoléances à sa famille et au groupe Futurs Médias...