MBOUR : Midady Thioune parle de son père et de sa place dans le Mouridisme...

Midady Thioune est l'un des fils de feu Cheikh Béthio Thioune. Connu pour ses positions courageuses dans les réseaux sociaux du vivant de son père et guide spirituel, il a parlé de son père et de sa place dans le Mouridisme. Par ailleurs, ce dernier de demander aux Talibés de suivre le Ndigël en considérant que Serigne Saliou Thioune est et doit rester leur guide spirituel...