MBOUR / Mauvaises pratiques de pêche : Les acteurs du secteur étalent leurs souffrances et mettent le ministère devant ses responsabilités

Le secteur de la pêche est en profonde crise, marqué par une exacerbation des conflits, une baisse des revenus des professionnels à cause du nombre élevé de bateaux, des mauvaises pratiques de pêche et du pillage des ressources par les navires de pêche qui opèrent sans observateurs à bord. C’est en tout cas ce que dénonce la coalition pour la transparence de la gestion du petit pélagique. Selon Ndiaga Cissé, son SG toujours, la prolifération des usines de transformation de la pêche et notamment des usines de farine de poisson, a contribué à la surcapacité de pêche des petits pélagiques, à la pollution des zones côtières et constitue une menace pour la transformation artisanale et la sécurité alimentaire.



Concernant les licences de pêche dira-t-il, le secteur est confronté à un manque à gagner énorme et une sous-estimation des captures à cause des fausses déclarations sur le TJB des bateaux selon les acteurs.



Cependant la coalition nationale pour la transparence dans la gestion des petits pélagiques au Sénégal (CONIPAS) de proposer des solutions. Selon ces acteurs, le déficit de fiabilité des statistiques des pêches et de soutien de la recherche halieutique conduisent à des politiques de pêches biaisées. Ces acteurs trouvent qu'une implication active des professionnels de la pêche dans les processus d'implantation d'usines, d'octroi des licences et de gestion des dossiers d'arraisonnement à travers le renforcement du CNCPM et des autres instances consultatives et délibératives est plus que nécessaire pour une pêche viable.