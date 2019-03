MBOUR : Mamadou Diao dérobe le portable du commissaire central ...

Mamadou Diao, pour ne pas le nommer, a fait jouer une prolongation au commissaire de la police centrale de Mbour et ses hommes.

En effet, c'est durant un match de football opposant les limiers aux vétérans de Mbour, que le sieur Mamadou Diao, connu des fichiers de la police, a profité pour dérober le portable du commissaire Mandjibou Lèye et ceux de trois de ses collaborateurs, les amenant à jouer les prolongations.

Ainsi, après une traque infructueuse, ils se résoudront à recourir aux services de la Sonatel pour une géolocalisation du malfaiteur. La tactique sera payante et le receleur arrêté...