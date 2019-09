MBOUR : Macky Sall soutient à hauteur de 5 miliions la collectivité Mandingue..

C'est par l'intermédiaire de son ex directeur de cabinet présentement ministre des infrastructures des transports et du désenclavement, patron de l'Apr à Mbour, que le président Macky Sall a envoyé une bagatelle de 5 millions en guise de soutien à la collectivité Mandingue. El Hadji Omar Youm accompagné des responsables du département et de l'honorable député Omar Sy, du préfet de Mbour Saer Ndao, ont eu droit à un accueil digne de nom avant de délivrer le message du président Macky Sall...(vidéo)