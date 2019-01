MBOUR : Macky Sall félicite son gouvernement et appelle à un changement des comportements...

Le président Macky Sall a inauguré l'autoroute Aibd / Mbour / Thiès long de 55 km et a lancé les travaux du projet de construction de l'autoroute Mbour / Fatick / Kaolack. L'objectif de ces infrastructures routières étant de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale, stimuler les investissements privés et développer l'activité touristique, a dit Macky Sall. Le Chef de l'État de rajouter que ça va permettre un rééquilibrage de l'aménagement du territoire et le développement de nouveaux pôles économiques en désengorgeant Dakar et participera à la politique de désenclavement tout en assurant une meilleure connectivité du territoire. L'occasion sera saisie par le chef de l'État pour féliciter son gouvernement et appeler les Sénégalais au changement des comportements ...