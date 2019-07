MBOUR : Les scouts de la sous-région plaident pour un vivre ensemble ...

Vu le contexte socio politique actuel, le dialogue islamo-chrétien peut et doit être envisagé comme l'une des dimensions essentielles de la vie des croyants, chrétiens et musulmans en de nombreux pays et régions où ils vivent, travaillent, souffrent ensemble. D'où l'importance d'un forum inter religieux et culturel de la sous-région dont le thème reste "L'amitié des religions dans le scoutisme mondial"