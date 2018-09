MBOUR : Les écarts dans l'APR et l'affaire Aby Ndiaye s'invitent à la réunion des cadres républicains du département.

Les cadres républicains du département de Mbour ont fait le diagnostic de la situation politique dans leur localité. Et selon le coordinateur de la convergence des cadres républicains de la petite côte, des dérapages sont notés en leur sein, d'autre part le constat est fait : des pièces d'identité dorment toujours au niveau de la préfecture et de la sous préfecture.

Par ailleurs, les achats de conscience supposés et l'affaire Aby Ndiaye se sont invités dans leur réflexion...