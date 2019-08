MBOUR : Le retour aux préceptes de l'Islam et la problématique du comportement des jeunes, au cœur des prêches des imams...

À l'image des autres contrées du Sénégal, la capitale de la Petite côte a célébré la fête de la Tabaski. La majeure partie des imams a axé son prêche sur le retour aux préceptes de l'Islam et la problématique des comportements, particulièrement chez les jeunes. En ce qui concerne Mansour Thiaw, l'imam de Golf qui a dirigé la prière, la fête de la Tabaski n'est pas une occasion pour faire n'importe quoi.



Selon l'imam, les pratiques actuelles laissent croire que la Tabaski est une bonne opportunité pour faire tout ce que l'on veut.

L'imam de s'interroger sur la pertinence d'aller emprunter de l'argent pour acheter un mouton. Il s'est aussi exprimé sur la problématique des comportements des jeunes d'aujourd'hui. Pour lui, les parents doivent davantage prendre leurs responsabilités en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Ce dernier de dénoncer vivement la façon dont s'habille la jeunesse sénégalaise, et qui devient de plus en plus indécente, que ce soit au niveau des filles qu'au niveau des hommes.



L'imam de conclure en invitant les musulmans à retourner aux préceptes de l'Islam pour une vie paisible sans heurts...