MBOUR : Le Maire Fallou Sylla, candidat à sa propre succession...

Le maire El Hadj Fallou Sylla, met définitivement fin aux rumeurs qui circulent faisant état de sa non participation aux prochaines élections municipales. Le protégé d'Ousmane Tanor Dieng est clair sur la question : il sera bel et bien sur la ligne de départ et se demande du reste, pourquoi tout ce tintamarre autour de sa participation aux prochaines locales...