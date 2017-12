MBOUR/LES POPULATIONS DE FALOKH SALUENT LE TRAVAIL DE LEUR MAIRE ET FÉLICITENT MACKY SALL POUR L’ACCOMPAGNEMENT POUR UN SÉNÉGAL ÉMERGENT

Elles étaient composées de dignitaires, responsables politiques, conseillers municipaux réunis pour faire l’état des lieux par rapport aux projets de leur maire Maguette Sène sous l’impulsion du président Macky Sall. Cette rencontre intervient juste, après la sortie d’une frange de la population de KEUR MAME MBAYE, décriant le manque d’eau dans leur quartier et l’électricité qu’elles jugent trop cher et faible, gérée par une société privée. Ces responsables réunis trouvent qu'il y a un soubassement politique et d’autre part l’intérêt crypto personnel de l’initiateur.<<je m’appelle Amadou Barry j’habite le même quartier que Mamadou Bakhoum ce qu’il dit n’est pas vrai, en face de chez lui il y a un robinet qui a de l’eau qui coule >> par ailleurs il a souligné que ces agissements ont des soubassements politiques et des intérêts personnels << c’est sa femme qui est venue voir la mienne, en lui disant que son mari a un ami député de l’opposition qui lui a demandé de faire sortir les femmes devant le puits et après il va le soutenir en amenant de l’eau dans son immeuble .>> a-t-il indiqué. Le conseiller municipal de la localité ,Moussa Touré quand lui il a accès son discours sur les réalisations du maire sous l’impulsion du président Macky Sall qu’il félicite au nom des populations .<< Le maire a débloqué 46 millions pour régler la question de l’eau dans les différents quartiers, au total nous avons 43 robinets, certains ont même commencé à être utilisés,d’autres ne le sont pas encore pour des questions de travaux, car la date butoir avec l’entrepreneur est la fin du mois de décembre donc pourquoi s’empresser et dire des contres vérités … ce que je peux dire et que je maitrise bien est que Macky Sall reste le meilleur président pour nous de la commune de Malicounda ,en ce qui concerne Maguette Sène il est le meilleur maire du Sénégal parce qu’il a fini de transformer le visage de notre commune, connue dans le passé que par des spéculations foncières orchestrées par les autorités locales en connivences avec le régime mafieux de Abdoulaye Wade.>> a-t-il indiqué