MBOUR : L'AFP invite l'APR à occuper l'espace politique pour le parrainage et plaide l'implantation d'une université ...

L'AFP du département de Mbour sous la houlette de son responsable Abdoulaye Guèye, par ailleurs DAGE du ministère du commerce, s'est réunie pour préparer ses militants au parrainage.

Les partisans de Moustapha Niasse se donnent comme objectif de trouver 5000 parrains au président Macky Sall. Selon Ablaye Guèye, Macky Sall reste le meilleur candidat parmi tous ceux qui se sont déclarés à ce jour. " À Mbour, les réalisations sont nombreuses : les autoroutes à péage, l'aéroport Blaise Diagne, le port de Ndayane, la station touristique de Pointe Sarène, le promo villes et le Pacasen. Toutes choses qui sont palpables et suffiront pour réélire Macky Sall dès le premier tour. J'invite mes camarades de Benno Bokk Yakaar, particulièrement ceux de l'Apr, à occuper l'espace politique."

Dans un autre registre, le Dage du ministère du commerce de plaider pour une université à Mbour. "Nous qui avons fréquenté les grandes écoles et connaissons ce que le président de la République est en train de faire dans le département de Mbour, il nous faut une université pour répondre aux exigences du marché du travail et j'en appelle ainsi à tous les responsables du département pour sa matérialisation..."