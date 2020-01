MBOUR : Indifférence totale des autorités à l'appel de Macky Sall pour le « Cleaning Day »

Le président Sall va désormais consacrer les premiers samedis de chaque mois à la journée de propreté appelée dans certains pays anglophones « Clean Day » pour rendre le Sénégal plus propre.

Au niveau de la ville de Mbour, c’est l’indifférence totale des autorités locales face à l’appel du président de la République qui retient l’attention.

Toutefois, le chef de l’État est décidé à donner un visage radieux au Sénégal et des mesures vigoureuses seront prises pour y arriver. Macky Sall en avait fait la révélation lors du lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté à Diamniadio. Ainsi, annonçait-il, la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de promotion de la propreté dans le cadre de sa politique de mobilisation générale pour «un nouveau Sénégal, avec zéro déchet.»

Ce samedi 04 janvier 2020, suivant les propos du président de la République, le clean day, c’est au niveau national.

Au niveau de Mbour, c’est l’anesthésie totale !

Heureusement que les associations citoyennes sont là pour sauver l’honneur. Ce samedi 04 Janvier 2020, l’association Jappoo liggey sunu gokh d’ONCAD, l’association Mbour Meun Na nekk en partenariat avec Kaddu Mbour ont décidé de faire figurer Mbour dans la carte du clean up day national.