MBOUR : Démission du Président de la Commission Finances et coordinateur du Fescum de la Mairie

Le torchon brûle désormais entre le président de la commission finances, coordinateur du Fescum et le Maire Fallou Sylla. La pomme de discorde, selon le démissionnaire, serait la cantinisation de la place publique. Et pour cause, Babacar Mbengue estimant que le maire Fallou Sylla et son équipe ne se soucient guère du développement de Mbour. "Ceci est visible, palpable avec le visage hideux que présente la ville de Mbour, ville invivable, sale, noire... J'ai démissionné pour marquer mon désaccord sur la Cantinisation de la place publique. Il n'y a jamais eu de délibération du conseil municipal concernant cette place. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un centre commercial à côté et qui depuis 2009, ne peut avancer et qu'on attribue un autre centre à côté. Le centre ville de Mbour est invivable, sale, noir et le conseil ne s'en occupe pas..." a déploré Babacar Mbengue, ex président de la commission finances et coordinateur du Fescum.

La réponse n'a pas tardé du côté du maire Fallou Sylla. Contacté par Dakaractu, Mr Sylla confirme bel et bien avoir recu la démission de son président de la commission finances et coordinateur du Fescum. Tout en ajoutant que cette décision a des soubassements politiques en perspective des futures échéances locales. "Il a démissionné, mais il a des bilans à fournir dans le cadre de sa commission et en tant que coordinateur du Fescum..."

Ce que le démissionnaire balaie d'un revers de main : "À chaque fois que le festival prenait fin, accompagné du président de la commission culture, par ailleurs trésorier du Fescum, je me rendais chez le maire Fallou Sylla pour faire un bilan. Concernant la commission finances, j'avais déjà rendu le tablier et c'est Maguette Diop qui gère depuis lors..." Affaire à suivre.