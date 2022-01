MBOUR : Cheikh Issa Sall et Saliou Samb pactisent chez Mahmoud Saleh !

Finissant leur journée de campagne au thé débat organisé par les jeunes de Euleuk Sénégal, les deux têtes de liste ont réaffirmé leur union et leur solidarité mutuelle au domicile de la mère de Mahmoud Saleh à Mbour et au siège de Euleuk Sénégal où se tenait une manifestation organisée par les jeunes de Euleuk, invités par leur frère Papa Hamady Ndao dans le cadre des activités du comité électoral de Cheikh Ahmadou Lô.



Les deux têtes de liste ont tour à tour salué la fidélité, la constance et l'engagement de Saleh aux côtés du président Macky Sall, tout comme son accompagnement constant et désintéressé de Mbour et de ses fils. "Cette maison témoigne de l'histoire de l'Apr puisque c'est ici, tout au début, que les premières stratégies de la conquête de Mbour ont été élaborées. Et pour cela, nous devons en remercier Mahmoud Saleh qui a mis tout ce monde en selle et qui continue de nous accompagner", dira Cheikh Issa Sall le choix du président pour la commune.



Saliou Samb, le candidat au département quant à lui, remerciera Papa Hamady Ndao, le président du parti Euleuk Sénégal membre de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbour pour son esprit d'ouverture et de rassembleur à l’image de son mentor et témoignera à Cheikh en retour, tout son soutien pour la commune "pourqu'ensemble nous puissions relever les défis du développement de Mbour et ainsi mériter la confiance du président Macky Sall et de nos pairs."



La cérémonie a été aussi l'occasion pour les jeunes de célébrer l'anniversaire de Cheikh Issa Sall et de prier pour un prompt rétablissement de l'honorable député Sira Ndiaye...