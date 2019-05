MBOUR : Cheikh Béthio Thioune sera inhumé à Madinatoul Salam...

Le défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, selon des informations reçues auprès des membres de sa famille, sera inhumé à Keur Samba Laobé qu'il a rebaptisé Madinatoul Salam. "Je ne saurais vous dire vendredi ou un autre jour, ce qui est sûr, c'est qu'il sera inhumé ici à Madinatoul Salam. Concernant l'arrivée du corps, je ne peux non plus vous dire exactement le jour de son arrivée mais la famille s'y active... " nous a livré notre interlocuteur.

D'après toujours la même source, le lieu où devrait reposer éternellement le défunt guide des Thiantacounes est déjà aménagé et se trouverait à l'intérieur du domaine foncier (champ). C'est lui même qui l"avait choisi de son vivant ... Madinatoul Salam continue de recevoir les talibés, amis et proches de Cheikh Béthio Thioune venus l'accompagner dans sa dernière demeure...