MBOUR : "Arrêtez de parler ... Respectez vos parents ... Cessez de causer du tort à autrui... Ne pas diviser votre famille"...

À l'image des autres localités du pays, la capitale de la petite côte a célébré la fête de la Korité ce mercredi. Au quartier Golf de Mbour, l'Imam Mansour Thiaw a profité de l'occasion pour aborder plusieurs sujets de l'heure dans son prêche. Le premier élément traité par l'Imâm reste la parole.

Selon lui, au Sénégal les gens parlent beaucoup et ce qui est grave dans tout ça, ils ne maîtrisent rien de ce dont ils parlent..."Parfois on a l'impression que ces derniers se substituent à Dieu et c'est très grave. C'est un pêché que Dieu ne pardonne à personne, " a dit l'Imâm.

Le second point abordé par l'Imam Mansour Thiaw consiste en un phénomène qu'il dira avoir vu prendre de la place dans la société Sénégalaise : causer du tort à son prochain.

"Bayilène Togn, bakhoul!" martèle l'Imâm. Autrement dit, cessez de causer du tort, c'est un comportement qui est à la mode, présentement dans la société Sénégalaise et qui constitue un vrai danger pour celui qui le fait. De même que ceux qui divisent leur famille.

Pour terminer, Imam Mansour Thiaw s'adresse à la jeunesse : "respectez vos parents si vous voulez la bénédiction d'Allah." Par ailleurs, les tenues vestimentaires, surtout celles des garçons ne sont pas dignes de quelqu'un qui se réclame de l'islam... Ainsi l'Imâm demande un retour aux préceptes de l'Islam qui selon lui, reste la seule chose qui pourrait nous sauver..."