MBOUR : « Macky Sall ne peut pas tout faire, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, de même que les jeunes cadres dans le volet social » (Mbaye Ngom)

Le jeune cadre, ingénieur en génie civil et proche collaborateur de l'homme d'affaires Serigne Mboup, était ce week-end dans le Djéguem, précisément à Ndagnam. Accueilli en grande pompe pour avoir accepté d'être le Parrain de leurs journées culturelles, il a invité les jeunes à prendre leurs responsabilités tout en lançant un appel aux jeunes cadres Sénégalais pour qu'ils s'investissent davantage dans le social. Pour Mbaye Ngom toujours, l'État ne peut guère tout faire, d'où la nécessité de l'implication et la participation de tout un chacun pour le rayonnement économique et social de notre pays...