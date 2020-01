La dernière sortie de Moustapha Cissé Lo traitant Mahmoud Saleh de tous les noms d’oiseaux n’est pas du goût de Papa Hamady Ndao. Le Directeur Général de l’APDA, qui soutient que les propos de Cissé Lo à l’endroit de Mahmoud Saleh sont porteurs de haine, de médisance, et d’ethnicisme sur un digne fils du pays et membre émérite du comité exécutif de l’APR.

Le président du Mouvement Euleuk Sénégal précise que ses propos sont au moins aussi graves que ceux tenus par Moustapha Diakhaté



« Il doit donc être arrêté avant qu’il ne soit trop tard. Je ne saurais expliquer cette impunité dont il bénéficie, à moins que la commission de discipline a simplement suivi le président de la République qui semble lui appliquer l’article 50 du code pénal.

De toutes les façons, pour les dotés de raison comme pour les autres, Mahmoud Saleh sera dorénavant défendu même s’il ne l’a jamais voulu, car sachant porter ses combats lui-même », avertit Papa Hamady Ndao qui se pose encore des questions sur des personnes tapies dans l’ombre qui tentent de déstabiliser le parti.



C’est pourquoi, dit-il, « dans les jours à venir nous nous organiserons en conséquence et en permanence à cet effet à Mbour comme dans tout le reste du pays, pour faire face et nous nous préparerons aux batailles politiques futures qui font courir déjà certains »....