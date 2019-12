Sur les affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre, le porte-parole de Pastef trouve que ce sont des événements déplorables qu'il dénonce sans réserve. "Les autorités du quai de pêche et celles de l'État auraient dû privilégier la sensibilisation et le dialogue et non le rapport de force. Ensuite, le projet décrié doit tenir compte des réalités des pêcheurs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'espace pour arrimer leurs pirogues et veiller sur elles", a souligné maître Tall, natif de Téfess.

En outre, selon lui, il faut éviter tout risque de politique politicienne lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans un secteur aussi important que celui de la pêche. Les conséquences de telles décisions auront un impact direct sur les activités des acteurs concernés, dira le partisan de Ousmane Sonko.

Pour cette raison, maître Tall invite toutes les parties à la retenue et au dialogue sincère, car les autorités doivent satisfaire les revendications légitimes des pêcheurs et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur travail.

Sur la question de l’éco, il affirmera que

"c'est du tape à l'œil et si l’on se fie aux discours des présidents français et ivoiriens, le trésor français est toujours présent dans la politique monétaire ouest-africaine. L'éco est une dévaluation déguisée du franc cfa..."