MBOUR : « J'invite le président Macky Sall... Dans les jours à venir... Nous sommes porteur d’ambition » (El Hadj Oumar Ndiaye, Sg des Forces Nouvelles et Patriotiques : Sénégal moniou Saf)

La formation politique Forces Nouvelles et Patriotiques : Sénégal moniou Saf, a tenu son congrès où d'importantes mesures structurelles et organisationnelles ont été prises. Après avoir choisi au poste de secrétaire général leur frère El Hadj Oumar Ndiaye, ce dernier d'interpeller le président Macky Sall. "J’invite le président Macky Sall à soutenir ses alliés qui sont dans la coalition Disso et qui se sont particulièrement distingués pour sa réélection", a dit El Hadj Oumar Ndiaye. Cependant, le secrétaire général des Forces Nouvelles et Patriotiques : Sénégal moniou Saf a dénoncé vivement la situation qui prévaut dans la ville de Mbour qui, selon lui, manque de tout, avant d'annoncer sa candidature aux prochaines joutes locales. "Je le déclare avec toute la responsabilité requise : nous sommes porteur d'ambition pour la commune de Mbour. Dans les jours à venir, je reviendrai devant vous pour vous exposer les grandes lignes de notre stratégie de conquête de la ville qui devra se faire autour d'une large coalition ", a martelé El Hadj Oumar Ndiaye"