MBOUR : « J'ai un élève au Palais de la République, il s'appelle Macky Sall » (Ousmane Sonko)

C'est un Ousmane Sonko très en verve qui a fait face à ses nombreux militants composés majoritairement de jeunes. Dans son discours, il a abordé l'actualité, précisément la question du Franc CFA, le livre de Macky Sall, la problématique de la pêche et les difficultés du Tourisme. Parlant du Franc CFA, le leader de Pasteef va en profiter pour s'attaquer comme à son habitude à Macky Sall. "Lorsque j'ai écrit sur le f cfa pour le denoncer, le président Macky Sall et ses partisans m'avaient sévèrement critiqué et c'est lui même qui me rejoint. Tout ce que je fais, Macky Sall refait la même chose, à titre d'exemple quand je sors un livre, il fait la même chose... "

Ousmane Sonko de s'attaquer à l'Assemblée nationale qu'il qualifie de majorité robotique...