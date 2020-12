Suite aux attaques médiatiques contre l'actuel directeur de cabinet du président de la République, les jeunes filles du département de Mbour soutiennent Mahmoud Saleh et appellent à l'unité.



À en croire à la Coordinatrice départementale Oulèye Diouf, "dénigrer la nomination de Mahmoud Saleh est une indiscipline politique. L'actuel directeur de cabinet du président bénéficie de la confiance du président de la République..."



Très remontée contre les auteurs de ces sorties malintentionnées et inopportunes, la responsable des jeunes filles les appelle à consacrer leurs efforts à la bonne marche et à la massification du parti dans le département. "Nous devons travailler à la vulgarisation des réalisations du président de la République dans notre département et massifier notre parti dans une démarche unitaire, c'est mieux que de créer des divergences au sein de notre parti. Le département de Mbour reste une localité très stratégique en terme d'electorat dans l'échiquier national d'où l'importance d'une unité forte capable de barrer la route à une opposition qui nous a à l'œil", argue t-elle.



La coordonnatrice des jeunes filles républicaines a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la République et au département de Mbour suite au décès de Pierre Ndiaye natif de Sandiara. Selon elle, c'est une grande perte pour le Sénégal, mais particulièrement du département de Mbour où l'homme œuvrait très efficacement dans le social et en toute discrétion...