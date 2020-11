MBOUL / Le nouveau ministre de l'intérieur reçu par le Khalife Général des Mourides.

Antoine Diome a été reçu hier, par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le nouveau ministre de l'intérieur et le Khalife Général des Mourides se sont, en effet, rencontrés à Mboul, dans le département de Mbacké, en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Nos sources de confier d'ailleurs, que cette rencontre a eu lieu grâce à l'entregent de Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui a ainsi agi au nom des relations fortes que son hôte entretenait avec son regretté père et marabout Serigne Saliou Mbacké.



En tant que Khalife de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Cheikh Saliou fera dire à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre que son objectif est de confier le nouveau ministre de l'intérieur au Khalife, qui est par ailleurs, son condisciple.



Dans son discours, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre indiquera à l'endroit de Serigne Mountakha, que toute la famille de Serigne Saliou souhaiterait que Antoine Diome soit identifié et considéré comme un membre éminent de la famille, qu'il soit assisté et accompagné et que des prières soient formulées en sa faveur afin que ses nouvelles missions soient couronnées de succès.



Le Khalife général des Mourides assurera à son hôte un soutien indéfectible, non sans souligner l'importance particulière qu'il attache à cette démarche et sollicitations de son frère Serigne Cheikh Saliou Mbacké...