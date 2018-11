MBAYE TINE (Maire de Taïf) : ' Notre département a été laissé en rade dans la première phase du Pudc, mais... '

Au détour d'une manifestation sportive tenu ce week-end et lors de laquelle le trophée annuel de football du maire avait été mis en jeu, Mbaye Tine a tenu à tempérer les ardeurs de l'opposition. Pour lui, tout est déjà clair : '' le Président Macky Sall est en terrain conquis à Taïf '' et rien ni personne ne pourra changer la donne. Tout étant acquis suite à des efforts de massification non négligeables.



L'édile de Taïf de minimiser les infiltrations sporadiques de Me Madické Niang qui ne serait que l'ombre de lui-même dans sa commune et d'Ousmane Sonko qui n'a pas été capable de dépasser la cinquantaine de voix sur 9 centres de vote lors des dernières législatives.



'' Nous filons tout droit vers l'élection présidentielle de 2019. Ici chez moi, le Président est en terrain conquis. Tous ceux qui veulent crier victoire au soir du 24 février 2019 n'ont qu'à venir rallier notre coalition. L'opposition n'existe pas chez nous '', dira-t-il en substance.



Le maire reconnait néanmoins que sa commune et par extension le département de Mbacké a été zappée dans la mise en œuvre de la première phase du Pudc, estimant insuffisants ce forage et ces 36 kms de piste obtenus. '' Le département de Mbacké ainsi, dira-t-il, était laissé en rade dans la première phase du Pudc. Toutefois, le président de la République a donné des instructions pour que nous soyons inscrits en priorité pour ce qui concerne la deuxième phase. Nous avons d'ailleurs été reçus par le directeur national du Pudc Cheikh Diop, qui nous a donné des garanties. '' Il expliquera qu'un inventaire des urgences a été libellé et partagé.



Interpellé sur les doléances des jeunes footballeurs qui avalent énormément de poussière lorsqu'ils jouent, Mbaye Tine se réjouit déjà d'avoir pu clôturer le terrain et promet de trouver des grilles de protection et des projecteurs. Plusieurs de ses collègues maires du département étaient venus prendre part à la fête...