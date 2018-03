MBANE / Braquage à Seneguindia : Beaucoup de blessés et une importante somme d'argent emportée par les malfaiteurs

La ferme de l'entreprise agricole Seneguindia a été victime d'une attaque dans la nuit du mardi au mercredi par une bande armée bien equipée. Ces bandits n'ont pas hésité à utiliser la méthode forte pour atteindre leur objectif. Ils ont surpris et blessé les agents de securité de l'entreprise avant de s'introduire dans la ferme et de s'attaquer aux ingénieurs indiens et agents sénégalais qui dormaient. Les dégâts matériels sont énormes, du matériel agricole a été saccagé et une énorme somme d'argent a été emportée par ces bandits qui ont aussitôt disparu dans la nature.



Au cours de cette attaque, près de 25 personnes ont été blessées par les ravisseurs et présentement le fonctionnement de l'entreprise est momentanément paralysé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie qui se trouve sur les lieux depuis ce matin. À rappeler que la ferme agricole Seneguindia est implantée dans la zone de Mbane depuis bientot 3 ans et participe activement à l'autossufisance alimentaire, spécialement dans la culture de pomme de terre. Depuis son installation dans le département de Dagana, le Sénégal n'importe presque plus de pomme de terre car l'entreprise met sur le marché local 60.000 tonnes sur les 120.000 nécessaires à la consommation. Il faut aussi rappeler que ces investisseurs d'origine indienne accompagnent aussi les producteurs de la filière interprofessionnelle de pomme de terres en intrants et participent à la régulation de l'écoulement de ce produit sur le marché local.