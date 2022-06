MBACKÉ - Ville propre et salubre : Le maire Gallo Bâ met à la disposition de la municipalité un hydrocureur et des camions de vidange.

« La page des élections locales est tournée, cap vers des réalisations efficientes! » Le nouveau maire de Mbacké a renouvelé son appel aux forces vives de la population de Mbacké à aller dans le même sens pour changer le visage de la ville à travers une rencontre grandeur nature organisée samedi et lors de laquelle il a mis à la disposition de la municipalité un camion hydrocureur et 03 camions de ramassage d’ordures. Il dira clairement que son ambition est de rendre la ville propre et salubre comme promis lors de la campagne électorale qui a débouché sur son élection à la tête de mairie, le 23 janvier dernier.



Par rapport aux caractéristiques des véhicules, Gallo Bâ dira qu’il s’agit d’un hydrocureur d’une capacité de 30 tonnes et de 03 camions de ramassage d’ordures d’une capacité de 26 tonnes pour l’un et de deux autres de 16 tonnes. Une centaine de poubelles, des brouettes et des râteaux ont aussi été mobilisés en perpective d’une journée d’investissement humain dont la date sera déterminée. Gallo Bâ précisera que l’un des véhicules lui a été offert par l’homme d’affaires Mouhamadou Badiane, actuel Président de l’équipe de football fanion de la ville.



« Cela traduit l’engagement que nous avions pris de faire de Mbacké une ville propre et salubre. Il s’agit d’un acte symbolique financé sur fonds propres … Après avoir été reçu par le Président Macky Sall, une rencontre lors de laquelle j’ai listé tout ce dont Mbacké a besoin, à savoir un hôpital, de l’eau potable, un stade, des routes, tout le monde voit que tout a démarré. Nous voulons faire de Mbacké une ville développée, une ville qui soit à la dimension de son aspect symbolique et géostratégique parce que Mbacké est, en dehors de Pikine, le département le plus peuplé du Sénégal et qui a, en son sein, la cité religieuse de Touba. »



Gallo Bâ annoncera des financements pour les femmes dans deux semaines. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. Il peut être notamment cité Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum, Makhtar Diop, Mouhamadou Badiane, Morane Guèye etc…