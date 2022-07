MBACKÉ - Serigne Mbacké Faye répond à l’ancien maire de la commune : « Vous devez tout votre bilan au President Sall! »

À l’occasion du lancement de la campagne électorale de Wallu à Touba, l’ancien maire de Mbacké a invité les populations de la localité à sanctionner le Président de la République qui est resté insensible à leurs préoccupations majeures, allant même jusqu’à les priver des réalisations du PUDC. Une remarque qui a déjà fait sursauter plusieurs leaders de l’APR. Il en est ainsi de Serigne Mbacké Faye.



L’ancien candidat malheureux à la mairie et leader politique de l’Apr, a carrément attaqué Abdou Mbacké Ndao. Pour lui, un tel discours ne devrait pas émaner de l’ancien édile. « Ce discours est malhonnête. Si ce n’était pas avec le soutien apporté à lui par le Président Macky Sall, jamais il n’aurait réalisé quelque chose de significatif. Je lui rappelle que c’est avec le Pacasen, avec un budget de plus d’1 milliard, qu’il est parvenu à réfectionner le marché de Mbacké, qu’il est parvenu à réaliser le tronçon qui part de la mosquée des Tidianes pour déboucher sur les Santhiaans etc… »



Serigne Mbacké Faye de démentir aussi l’allégation selon laquelle le PUDC n’a rien fait pour Mbacké. « La commune de Mbacké n’est pas éligible et il le sait. Mais, il lui suffit d’être honnête pour reconnaître que ce programme a beaucoup investi dans le département de Mbacké. Qu’il aille interroger les populations de Sadio, Mbayard, Kaël, Typ, Taïba Tiékène, Badj etc… Beaucoup de ces localités ont des forages, de l’électricité grâce au PUDC. Il peut s'opposer à nous mais qu’il dise aussi la vérité! Il a changé de camp. C’est pourquoi il change de discours. Mais si ce n’était pas le President, son bilan aurait été plus catastrophique!!! »