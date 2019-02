MBACKÉ / SERIGNE MBAYE MBENGUE AVERTIT : « Ceux qui composent le comité électoral ne cherchent qu'à se remplir les poches... Ils compromettent le succès dès le premier tour du Président »

La colère est immense chez Serigne Mbaye Mbengue. Le responsable politique Apériste de Mbacké estime que les leaders du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau local ne sont intéressés que par l'argent et agissent à la manière du saboteur.



Déroulant une rencontre avec la presse chez lui, il accusera Gallo Bâ, Abdou Mbacké Ndao et les autres leaders de tout faire dans la nébulosité pour que nul ne sache où va l'argent.'' Nous ne sommes pas intéressés par l'argent, mais nous savons que ces gens veulent s'enrichir alors qu'il s'agit de réélire notre candidat. J'ai plusieurs fois participé à des élections et jamais je n'ai perdu." Ce faisant, Serigne Mbaye Mbengue de lancer un avertissement au Président Macky Sall pour lui faire savoir que cette manière de faire est partie pour altérer son succès au premier tour. '' Tout ce que le Président Macky Sall a fait pour cette ville et pour ce pays devrait nous conduire à adopter d'autres attitudes. Ce comité n'est ouvert à personne. Beaucoup de responsables se sont sentis écartés. Rien n'est fait dans la transparence. Cela ressemble à du sabotage organisé. Je ne peux laisser faire car je tiens à ce que le Président Macky Sall passe dès le premier tour. ''



Serigne Mbaye Mbengue de signaler l'inertie du comité qui ne s'est rendu dans aucun coin de la commune. Les traitant '' d'enfants qui n'en font qu'à leurs têtes '', le leader politique dira désormais se dresser sur leur chemin pour les empêcher de nuire aux objectifs fixés par le Président Macky Sall au département et à la commune de Mbacké.