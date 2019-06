MBACKÉ / Quand la lutte contre la mortalité maternelle néonatale infantile prend un nouvel élan chez les maires.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son '' Programme Santé '' mortalité infantile couvrant la période 2016-2021, l’USAID a mis en place une nouvelle stratégie « Prestation de Services intégrés et Adoption de Comportement Sains (ISD–HB) ».

Le projet ISD-HB est mis en œuvre pour appuyer les efforts du Gouvernement du Sénégal dans l’amélioration de l’accès et l’utilisation de services et produits de santé de qualité dans le secteur public et l’accroissement de l’adoption de comportements sains par la population. La mise en œuvre est assurée par IntraHealth en partenariat avec l’Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS), ChildFund, Helen Keller International (HKI), JHU/CCP, le Réseau Siggil Jigéen et ideas42. Le projet intervient dans les Régions de concentration que sont : Diourbel, Kolda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Tambacounda. Le Réseau Siggil Jigeen est chargé de la mise en œuvre du volet Plaidoyer et mobilisation communautaire dans le programme. À cet effet des sessions de dialogue communautaire sont organisées pour identifier les obstacles liés à la qualité des services de santé et faire un plaidoyer auprès des autorités pour amener les maires et les autres membres de la communauté à mobiliser des ressources pour contribuer à la Santé maternelle néonatale et Infantile.



Dans cette perspective, un CDD a été organisé, cette semaine, à Mbacké. Ce CDD présidé par l’adjoint au préfet avec la participation des sous-préfets de Kaël, Taif et Ndame avait pour but de célébrer les maires qui s’étaient engagés, les encourager à pérenniser leur engagement et partager les réalisations faites dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle néonatale infantile ainsi que l’enrôlement d’autres maires...