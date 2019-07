MBACKÉ / Promotion des céréales locales- Le CFP et l'ITA pour une collaboration normée et créatrice d'emplois.

Dans le cadre de la valorisation des céréales entre Touba et Mbacké, le Centre de Formation Professionnelle de Mbacké et l'Institut de Technologie Alimentaire de Dakar viennent de parapher une convention. Cette convention de partenariat, dira Madame Sangaré Gnagna Guèye, Directrice CFP de Mbacké, permettra en plus de mettre en selle un projet formation-insertion en pâtisserie-boulangerie basée sur les céréales locales, et d'aider les jeunes et les femmes à bénéficier de séries de formation.



''Nous avons ciblé beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes à la recherche de formation et d'emploi et ce sera pour le compte, plus précisément du réseau des organisations professionnelles qui officient dans l'agglomération départementale. Nous allons faire une sélection mais en ratissant le plus large possible. L'ITA est un institut prestigieux qui excelle dans l'agro-industriel. Après la formation, on va accompagner les intéressés à avoir un emploi. Le projet sera porté par le conseil départemental de Mbacké et le projet sera soumis à l'appréciation du '' Fonds de financement de la formation professionnelle ''.



Gnagna Guèye de rappeler que le CFP n'a guère encore fini de traverser le désert car logé dans des locaux conventionnés, inadaptés et inadéquats avec une logistique insuffisante. Elle lancera un appel au maire de Mbacké pour l'octroi d'un site qui pourra abriter l'établissement.