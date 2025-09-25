MBACKÉ - Nouvelle crise hydrique … Beaucoup de quartiers privés d’eau… La Seneau propose une alternative et indexe les bassins

Une nouvelle crise hydrique frappe la ville de Mbacké, plongeant des milliers d’habitants dans une situation de détresse. En cause: le débordement des bassins de Darou Rahmane et Pofdy, consécutif aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 24 au 25 septembre. Ces précipitations ont provoqué l’ effondrement d’un mur de rétention et une fuite majeure sur la conduite principale reliant l’usine de Sadio.



La société chargée de la distribution de l’eau , à , d’ailleurs, « pondu » un communiqué confiant que cette rupture brutale a entraîné une « interruption totale de la distribution d’eau » dans plusieurs quartiers. « SEN’EAU informe ses clients de Mbacké que les coupures d’eau actuellement notées sont consécutives à une nouvelle fuite survenue dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre 2025 sur la conduite principale de transport d’eau de l’usine de Sadio à hauteur des bassins de Darou Rahmane. Ce sinistre est consécutif aux fortes pluies enregistrées dans les bassins de Pofdy et Darourahmane qui ont occasionné le débordement des ouvrages ».



Le document ajoute que des équipes sont mobilisées pour évaluer les dommages afin de procéder aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais. Le service sera rétabli après la fin des travaux de réparation.



Avant de présenter ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés, la société a annoncé que les anciens forages seront mis en service pour juguler les manques d’eau . Il est exactement 13 heures 15 minutes , l’eau manque toujours. Affaire à suivre …