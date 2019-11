MBACKÉ / " Nous sommes dans un monde où les enjeux sont climatiques " (Président du conseil départemental)

Pour Serigne Fallou Mbacké, " le monde a de nouveaux enjeux et ils sont climatiques. Dans ce nouveau contexte, Mbacké devra donc jouer sa partition... " Le Président du conseil départemental estime, dans la foulée, que le soleil avec ses rayons se présente au monde comme un atout particulier capable d'aider à relever ce défi. Une leçon de science qu'il a délivrée lors de la cérémonie solennelle de remise de matériel solaire que sa structure a consenti au profit du centre de formation technique et professionnel de Mbacké.



Le leader politique précisera que le matériel est le fruit d'une coopération avec la région d'Aquitaine. " Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de réceptionner ce matériel que nous avons obtenu grâce à la coopération décentralisée avec la région d'Aquitaine. Cette coopération remonte depuis le conseil régional de Diourbel. Nos partenaires nous ont rejoints et nous ont permis d'avoir ces équipements de système photovoltaïque destinés à renforcer la formation des élèves dans ce secteur. "



Gérard Fotou, professeur honoraire du lycée Philadelphe de Gerde à Peyssac et missionnaire de la région d'Aquitaine à Mbacké dans le cadre de ce projet de formation solaire, dira que son action s'inscrit dans la continuité. Mise à part cette formation, l'hôte du Conseil départemental affirmera sa volonté d'explorer de nouveaux secteurs pour donner un nouvel élan à la coopération.