MBACKÉ / Mort hier au marché : Le marayeur-doker n'avait pas le Covid-19

Hier, nous vous parlions d'un marayeur-doker qui s'était subitement affalé par terre avant de perdre la vie sur le coup, au marché délocalisé de Mbacké. Un décès qui avait suscité la panique générale et qui avait obligé le service médical amené par le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké, Adama Aïdara Mbacké, à dépêcher une équipe fortement protégée pour désinfecter les lieux et récupérer le défunt avant d'effectuer un prélèvement sur lui.

Plus de peur que de mal. L'examen virologique du prélèvement a montré que " Calang" ne souffrait pas de covid19. Ses proches isolés ont tous été libérés...