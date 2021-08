MBACKÉ / Manifs à Diamaguène : Les populations étalent leur soif et menacent les politiques.

Une manifestation toute matinale et fort mouvementée à Mbacké, plus précisément au quartier Diamaguène. Les populations sont en effet sorties en masse pour étaler leurs misères liées au manque d’eau et d’électricité.



Une grogne accompagnée de menaces a ainsi été déroulée. Elles projettent d’avoir une posture politique défavorable à l’État et à ses représentants si aucune solution n’est apportée d’ici les prochaines joutes électorales...