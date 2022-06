MBACKÉ - Les marabouts républicains demandent aux hommes politiques Sénégalais « d'assainir davantage leurs discours » aux fins de maintenir la stabilité du pays...

« Gare aux leaders politiques qui s’adonneront à des escapades verbales, invectives et autres diffamations portant atteinte à l’honorabilité des acteurs politiques adverses ! »… La mise en garde est du mouvement des marabouts Républicains de Mbacké qui déroulait son assemblée générale constitutive dimanche à la salle du théâtre de verdure de la commune de Mbacké. La rencontre a eu lieu sous la présence de plusieurs personnalités politiques dont l’édile de la ville Gallo Bâ.





Parmi les sujets que les chefs religieux ont abordé figure en bonne place le maintien de la paix et de la stabilité au Sénégal. Pour Serigne Saliou Bousso, le chargé de communication, cela passe nécessairement par « un assainissement des discours politiques ».



Le chef religieux de poursuivre. « Nous sommes au courant de l’arrestation de Abdou Mbacké Bara Dolly. Nous sommes véritablement peinés parce que, en tant que musulmans, nous ne souhaitons à personne la prison, mais il faut aussi que chacun d’entre nous essaie d’éviter de s’adonner à des escapades verbales, à des invectives ou autres diffamations pouvant porter atteinte à l’honorabilité des uns et des autres. La politique ne saurait justifier certains écarts de langage. Nous invitons tous les hommes politiques à revoir leurs discours avant de les livrer. »



Les chefs religieux inviteront aussi les populations à plus de solidarité entre elles et l’État à poursuivre son processus d’installation d’infrastructures dans le département de Mbacké.