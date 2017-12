MBACKÉ - Les jeunes confrontés à un problème d'encadrement pour avoir financements, formation et projets (Ibrahima Diop )

La gestion des projets, leur confection, l'obtention de financements, la mise à terme de l'endettement inutile, la création de sessions de formation... Voilà l'essentiel des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes du département de Mbacké. C'est tout au moins l'avis d'Ibrahima Diop, acteur de développement et responsable politique de l'Apr, proche de Pathé Diakhaté. Il déroulait une journée de sensibilisation, vendredi après-midi, sur ces questions. Selon l'organisateur, ces facteurs déterminent la capacité pour le jeune à trouver un travail et de le conserver. ''On a voulu conscientiser les jeunes sur les éléments essentiels qui leur permettent de ne pas durer dans le chômage, de leur montrer les voies à suivre pour avoir des financements et de s'acquitter correctement du paiement de la dette ''. ' Ibrahima Diop qui se réjouit du soutien octroyé aux jeunes du département par le Fongip et l'Anpej, profitera de l'occasion pour affirmer sa volonté de travailler pour la réélection du Président Macky Sall en 2019.